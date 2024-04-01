Старобельск, ЛНР, 1 апреля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Уголовное дело по трём статьям, включая теракт, возбудили следователи после подрыва автомобиля с замруководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерием Чайкой в Старобельске в Луганской Народной Республике. Об этом стало известно 1 апреля.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», — сообщили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, о подрыве автомобиля в Старобельске стало известно ранее в тот же день. О том, что в нём находился Чайка, сообщили местные власти. Представители СК по ЛНР, МЧС, полиция и Росгвардия работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.