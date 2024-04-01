Брюссель, 1 апреля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Следователи Европейской прокуратуры продолжили начатое бельгийскими коллегами расследование, связанное с переговорами о вакцинах между президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой, сообщило Politico.

Sean Gallup / Global Look Press

«Правоохранительные органы проверяют факты вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов», — говорится в материале.

Пока по этому делу никому обвинение не предъявили.

Расследование началось в городе Льеж в начале 2023 года после уголовного иска, поданного местным лоббистом Фредериком Бальданом. Позже к иску присоединились правительства Венгрии и Польши. Жалоба касалась предполагаемого обмена текстовыми сообщениями между Урсулой фон дер Ляйен и главой Pfizer в преддверии крупнейшей европейской сделки по вакцинам в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Стоимость сделки оценивается более чем в 20 млрд евро.

В апреле 2021 года New York Times впервые сообщила, что Урсула фон дер Ляйен и Альберт Бурла переписывались в преддверии заключения контракта на поставку 1,8 млрд доз вакцины BioNTech/Pfizer. Позднее Европейская аудиторская палата опубликовала отчёт, в котором говорилось, что комиссия отказалась раскрыть подробности роли главы Еврокомиссии в переговорах с Pfizer.

В октябре 2022 года Управление генерального прокурора Европейского союза начало расследование относительно закупки Евросоюзом вакцин от коронавируса. Организация тогда не уточнила, кто находится под следствием и какие из контрактов ЕС на вакцины интересуют следователей.