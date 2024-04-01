Москва, 1 апреля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Мобильный оператор Tele2 проведёт до конца 2024 года ребрендинг, сменив логотип и название, сообщил 1 апреля ТАСС, ссылаясь на информацию от пресс-службы компании.

Holger.Ellgaard

«Компания уже разработала проект, сохраняющий преемственность с текущим брендом, и в указанный срок представит новое позиционирование и айдентику», — сообщили журналистам в пресс-службе.

Отмечается, что компания не будет продлевать лицензию на старый бренд.

Tele2 до 2013 года принадлежал шведскому концерну Tele2 AB, после чего российскую компанию купил ВТБ. Срок действия лицензии на использование бренда истекает в конце 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, мобильный оператор МТС в марте 2023 года сообщил, что меняет логотип, отказавшись от изображения яйца. Компания решила оставить красный квадрат с буквами М, Т и С по углам. Для дочерних структур разработали квадрат с отрезанным уголком и логотипом, который соответствует направлению их деятельности.