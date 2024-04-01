Старобельск, ЛНР, 1 апреля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. В Старобельске в Луганской Народной Республике произошёл взрыв. Об этом 1 апреля сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев.

Социальные сети Валерий Чайка

Взрыв прогремел в автомобиле. Как заявили местные власти, при взрыве погиб замруководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка.

«1 апреля в 13:30 (совпадает с мск) возле Старобельского факультета (филиала) Луганского педагогического университета был совершён подрыв машины», ― написал глава администрации в Telegram-канале.

Представители Следственного комитета по ЛНР, МЧС, полиция и Росгвардия работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта стало известно, что под автомобилем экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселёва обнаружили взрывное устройство. По предварительным данным, он не получил ранений, для обследования машины прибыли специалисты.

6 декабря прошлого года в центре Луганска террористы взорвали автомобиль. Это произошло возле стадиона «Авангард». В результате погиб бывший депутат Народного совета Луганской Народной Республики, участник народного ополчения Донбасса Олег Попов.

Ранее, 20 сентября 2022 года, на Попова уже было покушение. Тогда заказчиками были сотрудники СБУ.

В Луганске 8 ноября в результате взрыва в автомобиле погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. В правоохранительных органах республики сообщили, что в машину депутата заложили примерно 1 кг взрывчатки. Бомба была под сиденьем водителя. Её подорвали, когда полковник выехал из дома на Парашютную улицу.