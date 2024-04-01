Мелитополь, 1 апреля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России взяли два опорных пункта украинской армии к северо-западу от села Вербовое в Запорожской области. Об этом 1 апреля рассказал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости

«Есть успехи северо-западнее Вербового, небольшое продвижение, но оно важно с точки зрения того, что два важных опорника ВСУ перешли под наш контроль», — заявил он в беседе с ТАСС.

Рогов уточнил, что один из взятых опорных пунктов ВСУ остался цел, а второй полностью разрушен и сейчас российские военные пытаются его восстановить для использования в качестве позиции для ведения боевых действий.

По словам Рогова, украинская сторона начала использовать на этом участке линии фронта беспилотники типа «Баба-яга», с помощью которых минирует местность на ореховском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 апреля в Минобороны рассказали, что российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ около села Вербовое в Запорожской области. В ведомстве отметили, что экипажи бронегрупп ВДВ огнём подавили оборонительные позиции противника, после чего оставшиеся в живых украинские бойцы бежали, бросив снаряжение и вооружение.

Рогов 29 марта заявил, что ВСУ в панике строят вторую линию обороны на ореховском направлении в Запорожье. По его словам, для этого командование украинских войск завезло большое количество строителей.