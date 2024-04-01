Москва, 1 апреля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. В рамках международной выставки-форума «Россия» в павильоне «Роснефти» на ВДНХ со 2 по 7 апреля пройдут Дни геологии. Сотрудники нефтяной компании — ведущие геологи страны — выступят с лекцией об инструментах и методиках геологоразведки и покажут уникальные кадры из научных экспедиций компании на Крайний Север. В программе Дней геологии запланированы презентации, мастер-классы по раскопке и созданию слепков, викторины с памятными призами.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ стартуют Дни геологии

2 апреля в павильоне представят уникальный научный проект стратиграфического бурения в морях Российской Арктики. Гости павильона узнают, как добывают керн и какую информацию о континентальном шельфе извлекают специалисты из образцов пород.

5 апреля, в День МГУ, ведущие научные сотрудники вуза расскажут о современных технологиях геофизических исследований, геологических процессах и подводных ландшафтах. В кинозале покажут документальную ленту «Влюбленные в Арктику» о начальнике экспедиционного отряда по науке «Арктического плавучего университета» Анне Трофимовой.

Сотрудники Тюменского нефтяного научного центра компании поведают, чьи имена носят месторождения «Роснефти», как подсчитать запасы нефти и газа и об эволюции предоставления геологических результатов: от чертежей на миллиметровой бумаге до 3Д-моделей и нейросетей.

В День геолога — 7 апреля — с научно-популярными лекциями выступят геологи «Роснефти», они объяснят гостям павильона, можно ли разобраться в геонавигации с нуля и как стать нефтяным геологом.

Всю неделю в кинозале павильона будут демонстрироваться документальные фильмы о геологических исследованиях. Посетители экспозиции смогут стать виртуальными участниками экспедиций в северные моря, а также узнать, как люди открывали для себя нефть и с чего начиналась нефтедобыча.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ стартуют Дни геологии

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на ВДНХ в Москве.