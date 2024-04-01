Москва, 1 апреля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. В администрации президента России не знают о якобы поступивших со стороны Ирана предупреждениях по подготовке крупного теракта в России перед вооружённым нападением в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Нет, мне ничего об этом неизвестно», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник из Ирана сообщило о том, что власти страны якобы предупреждали о возможности терактов на территории России. Предполагается, что Тегеран получил информацию от подозреваемых, связанных с нападением на иранский город Керман, однако иранской стороне не хватало достаточно доказательной базы и сведений.

Как сообщало ИА Регнум, посольство США в Москве 8 марта выпустило предупреждение для американцев в России об угрозе терактов в ближайшие 48 часов. В сообщении отмечалось, что диппредставительство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие скопления людей в Москве, включая концерты.

В связи с этим посольство призвало американцев в России избегать посещения массовых мероприятий, следить за публикациями российских СМИ и внимательно относиться к происходящему вокруг.

Аналогичные предупреждения опубликовали посольства ряда других стран, включая Германию, Канаду и Швецию.

МИД Швеции не дал официального комментария касательно причин, по которым посольство королевства в Москве выпустило предупреждение о возможных терактах в России. Представитель МИД Александер Пейр Дютре подтвердил информацию о публикации такого предупреждения, однако давать пояснения не стал.

В Белом доме проинформировали, что власти США в марте получили информацию о теракте, который готовился в России. При этом Вашингтон заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.

Официальный представитель МИД Мария Захарова возмутилась высказываниями Белого дома в разгар трагедии о непричастности кого-либо к теракту. Она подчеркнула, что если у США всё же нет данных о случившемся, то у американской стороны нет права защищать какие-то силы.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В результате нападения погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Ещё 551 человек пострадал. По данным СК, по состоянию на 30 марта установили личности 134 жертв, по остальным погибшим в ходе вооружённого нападения проводят генетические экспертизы.

Силовики задержали 12 участников теракта, всем предъявили обвинения. По ходатайствам следствия суд арестовал девять обвиняемых в теракте, среди которых четверо исполнителей и пятеро предполагаемых соучастников.