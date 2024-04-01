Берлин, 1 апреля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. В случае возникновения военной угрозы для Европы США не станут ей помогать. Такое мнение 31 марта высказал генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times.

Global Look Press

Как отметил Паппергер, в течение последних десятилетий лидеры стран Европы считали, что в случае возникновения военной угрозы им окажут помощь США.

«Этого больше не случится», — сказал руководитель концерна.

Оружейник отметил, что Вашингтон, по его мнению, чётко дал понять, что больше не намерен продолжать оплачивать защиту союзников.

По словам главы Rheinmetall, США больше сконцентрированы не на Европе, а на Азиатско-Тихоокеанском регионе и в случае начала там вооружённого конфликта внимание Вашингтона будет приковано к нему, а не к Европе.

Меры немецких властей по восстановлению военной мощи продолжатся несмотря на исход выборов президента США, предположил он, уточнив, что в случае избрания американским президентом экс-главы Белого дома Дональда Трампа такие действия Берлина будут более насущными.

Паппергер также призвал Европу создавать более крупные группы оборонных компаний, способные составить конкуренцию американским.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта президент США Джо Байден заявил, что страны — члены НАТО боятся возможной победы Трампа на ноябрьских выборах. По его утверждению, они просят не допустить этого, потому что в таком случае «демократия поставлена на карту».

В свою очередь экс-президент США 16 марта на митинге в Огайо предсказал «кровавую баню» в стране в случае победы Байдена. По словам Трампа, это самой меньшее из всего, что может произойти с США в этом случае.

Британская газета The Telegraph 9 марта написала, что Европе нужно быть готовой к выходу США из НАТО в случае победы Трампа на выборах американского президента. По словам журналистов издания, в этом случае в системе безопасности Европы появится огромная дыра, потому что она чрезмерно зависит в этой сфере от заокеанского союзника.

Президент России Владимир Путин неоднократно отвергал утверждения о якобы желании российской стороны напасть на какую-либо из стран НАТО. Глава государства 28 марта назвал бредом такие заявления.