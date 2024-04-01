Вашингтон, 1 апреля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы России после серии успехов в ходе спецоперации на Украине продолжают оказывать сильное давление на украинскую армию, и ВСУ придётся снова отступать, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон 31 марта на телеканале CNN.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Это будет особенно критично в районе Авдеевки […] Это также может случиться в районе Харькова», — сказал он.

По оценке Лейтона, на этих направлениях сложилась очень сложная ситуация для ВСУ. Он считает, что скоро все увидят новые изменения на карте Украины по мере продвижения российских войск. ВС России имеют шанс воспользоваться достигнутыми успехами, добавил генерал.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска продолжают теснить ВСУ и продвигаться вперёд. Он подчеркнул, что этому не может помешать даже распутица, зато переданные Украине танки западного производства вязнут в грязи.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 28 марта заявил, что ВСУ не готовы удерживать оборону, если Россия начнёт новое крупное наступление. По его мнению, такое наступление начнётся в ближайшие месяцы.

Президент России Владимир Путин 12 марта заявил, что страна может уверенно смотреть в будущее, благодаря своим героям. Он подчеркнул, что Запад не учёл самое мощное оружие России — объединение общества и преданность жителей страны Родине.