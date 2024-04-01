Екатеринбург, 1 апреля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарной службы ликвидировали открытое горение в цехе по производству трансформаторов в Екатеринбурге. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

Кадр из видео

«В Екатеринбурге пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание произошло в цехе по производству трансформаторов, из которого пожарные извлекли 20 баллонов с кислородом и четыре баллона с пропаном.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 апреля на промышленной площадке в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Отмечалось, что возгорание произошло около «Уралмашзавода» — в находящейся рядом с ним промзоне.

Позднее в этот же день в МЧС заявили о локализации возгорания на промышленной площадке в Екатеринбурге. В ведомстве отметили, что пожар удалось локализовать на площади 4,5 тысячи кв. метров.