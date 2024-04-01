Москва, 1 апреля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым, сообщили 1 апреля в Кремле.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов

На встрече обсуждались актуальные социально-экономические вопросы, в частности меры поддержки участников спецоперации и их семей. Путин в этой связи поручил властям Вологодской области «не опускать планку» в вопросе заботы о бойцах СВО.

«Главное, не опускать эту планку, чтобы люди чувствовали постоянное внимание», — заявил Путин, заслушав доклад Филимонова.

На встрече с главой государства врио губернатора также рассказал об организации в области открытых публичных встреч с жёнами военнослужащих, запуске региональной диспетчерской службы единого кол-центра по вопросам СВО на базе номера 122.

Как добавил врио губернатора, каждой семье бойца организовали поддержку по принципу «двух ключей». К семьям прикрепили кураторов со стороны правительства региона и со стороны департамента соцзащиты. Оба доступны 24/7 и полностью владеют информацией о том, что беспокоит семью.

Помимо этого, речь шла о текущих актуальных для области вопросах, а именно модернизации ЖКХ, поддержке здравоохранения, привлечении новых кадров.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 8 декабря 2023 года заявил, что от боевой работы участников СВО многое зависит. Он подчеркнул, что бойцов спецоперации необходимо беречь.

Российский лидер также указывал на важность полномерной поддержки семей военнослужащих — участников спецоперации. Он призвал летом 2023 года не жадничать в вопросах поддержки семей участников СВО.

Путин 14 декабря отметил хорошую работу фонда поддержки участников СВО. Во время прямой линии президент предложил расширить контроль фонда за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов.

Глава государства в феврале 2024 года также заявил, что у всех участников СВО должны быть равные социальные права и льготы. До этого, в январе, он отмечал, что все участники СВО должны быть в равных условиях, независимо от того, из какого региона их призвали.