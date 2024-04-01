Москва, 1 апреля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Теракт в «Крокус Сити Холле» стал прямым «родственником» массированных ракетных обстрелов и атак диверсионно-разведывательных групп в Курской и Белгородской областях, сообщили 1 апреля в Службе внешней разведки.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Убийство мирных людей в Подмосковье — прямой «родственник» массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ в Курской и Белгородской областях», — заявили в СВР.

Как отметили в ведомстве, киевский режим ведёт полноценную террористическую войну против России. Об этом открыто говорят начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. В здание ворвались террористы. Они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей, пострадал 551 человек. Среди пострадавших — 15 детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). 28 марта СК сообщил о получении доказательств связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами.

В Министерстве иностранных дел 31 марта заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России. Москва передала Киеву по каналу через Минск ноту по антитеррору.

В Дагестане 31 марта задержали четверых террористов, которые принимали участие в финансировании теракта в «Крокус Сити Холле». Они переводили деньги исполнителям теракта в Москве. Один из задержанных признался в передаче оружия боевикам из «Крокуса». До этого силовики задержали 12 участников теракта, в том числе четверых исполнителей.