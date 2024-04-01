Москва, 1 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Следственный комитет начал проверку после обращения депутатов Государственной думы о террористической деятельности западных стран против России. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба СК.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

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Центральный аппарат Следственного комитета организовал процессуальную проверку после рассмотрения обращения нескольких депутатов Госдумы и общественных деятелей о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США, Украины и других стран Запада против России, сообщили в ведомстве.

В ходе проверки следователи тщательно изучат представленные данные и примут процессуальное решение, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта стало известно, что СК России рассмотрит обращение депутатов Госдумы и общественных деятелей Андрея Красова, Николая Харитонова и Яны Лантратовой, а также общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о необходимости расследования террористической деятельности Запада против России.

Ранее в этот же день депутат Лантратова сообщила о направлении группой парламентариев и общественных деятелей обращения к правоохранителям России, Германии, Кипра, США и Франции с призывом провести следственные действия по многочисленным фактам политического терроризма со стороны Запада.

Вечером 22 марта вооружённые террористы открыли огонь по посетителям подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл». В результате теракта погибли 144 человека и пострадал 551 человек. Следственный комитет 28 марта сообщил о получении доказательств связи напавших на концертный зал террористов с украинскими националистами.

В МИД 31 марта заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России за последнее время, включая атаку на «Крокус». В ведомстве уточнили, что российская сторона в связи с этим передала Киеву по каналу через Минск ноту по антитеррору.