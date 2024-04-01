Москва, 1 апреля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству улучшить структуру в системе зарплат сотрудников бюджетных организаций, в том числе исключить экономически необоснованное неравенство по должностям и регионам. Перечень его поручений 1 апреля опубликовали на сайте Кремля.

ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В документе говорится, что необходимо устранить необоснованное неравенство зарплат в рамках одной организации, а также для тех, кто выполняет один вид деятельности, работая в разных организациях и разных регионах страны.

Кроме того, в рамках работы по повышению доходов работников бюджетной сферы Путин поручил правительству реализовать в 2024 году в ряде субъектов РФ пилотные проекты, по внедрению новых систем оплаты труда бюджетников. В 2026 году после реализации этой задачи и с учетом её результатов требуется утвердить новые системы зарплат в бюджетной сфере и внедрить их, начиная с 2027 года.

Путин также поручил правительству добиться чёткого соблюдения целевых показателей по зарплатам бюджетников.

Ответственным по этим вопросам президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Ему необходимо представить доклад до 1 октября 2024 года, а затем отчитываться раз в год.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда бюджетников. Он подчеркнул, что нужно повышать доходы специалистов, которые работают в этой сфере.

Также глава государства поручил повысить оплату труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Он отметил важность работы на этом направлении, так как профессиональная база специалиста зависит от знаний, полученных на первых курсах обучения, где изучают фундаментальные предметы.