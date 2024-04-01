Москва, 1 апреля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству на законодательном уровне предусмотреть возможность пересдачи единого государственного экзамена по одному из предметов. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

«Правительству Российской Федерации обеспечить <…> внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих начиная с 2024 года для участников единого государственного экзамена возможность пересдачи такого экзамена по одному из учебных предметов по их выбору и использования результатов пересдачи при приёме на обучение в образовательные организации высшего образования в год проведения этого экзамена», — говорится в перечне поручений по итогам послания Федеральному собранию, оглашённому 29 февраля 2024 года.

Исполнить поручение необходимо до 1 июня текущего года. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию глава государства заявил, что выпускникам нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. По его словам, у молодых людей должен быть второй шанс.

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов позднее информировал, что Минпросвещения и Рособрнадзор вместе с педагогами и родителями проработают изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев уточнял, что выпускники школ получат право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании в вузах.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова подчеркнула, что предложенный Путиным механизм пересдачи одного из предметов в рамках ЕГЭ будет касаться всех предметов, а не только обязательных.

Политический консультант Алёна Август в беседе с ИА Регнум заявила, что Путину многие скажут спасибо за его инициативу разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ. Она отметила, что бывают случаи, когда даже у самых сильных учеников сдают нервы во время экзамена и они не могут выполнить задания на экзамене так, как могли бы.