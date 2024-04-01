Москва, 1 апреля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Задержанные в Дагестане террористы планировали подорвать набережную в Каспийске. Это следует из опубликованного ФСБ России 1 апреля видеодопроса.

Кадр из видео

«Планировали теракт в Каспийске. На набережной или в Парке Победы, собирались взорвать», — заявил один из задержанных террористов.

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Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в Ленинском и Советском районах Махачкалы в Дагестане объявили режим контртеррористической операции. Около 7:00 мск спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах жилых домов, задержали троих преступников, планировавших новые теракты. При осмотре мест задержания у них обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и готовое самодельное взрывное устройство.

В ходе следственных мероприятий стало известно, что они принимали участие в финансировании теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», где в результате вооружённого нападения и поджога погибли 144 человека и пострадал 551 человек.

Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что задержанные по делу о теракте рассказали об украинском следе и что они не могли подготовить всё самостоятельно. В СК России также сообщали об имеющихся доказательствах связи террористов с украинскими националистами.