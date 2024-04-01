Москва, 1 апреля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Новая транспортная развязка на Московском скоростном диаметре (МСД) будет готова в 2026 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, новая развязка расположится вдоль Каспийской улицы и позволит автомобилистам без затруднений проезжать по южному направлению МСД, а также выезжать на федеральную трассу М-4 «Дон».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Улучшится транспортная доступность пяти районов ЮАО», — написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он пояснил, что участок протяженностью более 6,8 километра будет находиться вдоль улицы Каспийской от улицы Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. «Запуск участка позволит автомобилистам без лишних поворотов проезжать по южному направлению МСД, а также комфортно выезжать на трассу М-4 «Дон», — подчеркнул Собянин.

На участке планируется возвести пять эстакад и тоннель на пересечении с Бакинской улицей. Три эстакады в районе примыкания к МСД уже строятся, сообщил мэр.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин заявил о планах завершить строительство многоуровневой развязки на МСД в районах Богородское и Метрогородок к концу 2025 года.