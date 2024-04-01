Москва, 1 апреля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Супруга советского и российского сценариста, участника КВН Светослава Пелишенко сообщила ИА Регнум, что причиной смерти юмориста стали осложнения после операции на кишечнике. По словам Виктории, перед смертью её муж неделю находился в реанимации. Он скончался в Москве 31 марта на 72-м году жизни.

Кадр из видео Светослав Пелишенко

Виктория Пелишенко рассказала, что Светослав очень долго настраивался на эту операцию и ждал её. Хирургическое вмешательство должно было поправить здоровье сценариста. Но перед самой операцией, сообщила Виктория, Светославу стало страшно, он боялся, что что-то может пойти не так.

«Перед самой операцией он стал бояться, что что-то может случиться. Операцию сделали, но на третий день начались осложнения. Он в течение недели был в реанимации. А потом 31 марта неожиданно умер в московской больнице, не приходя в сознание», — сообщила Виктория.

Женщина также рассказала, что в 2022 году Светослав пережил инсульт, после которого ему было сложно передвигаться.

«Он по жизни очень весёлый был. Быстрый, резкий, всегда в движении. Мы вместе 34 года. У него осталось двое детей и трое внуков. Одна дочь стала режиссёром монтажа. Много лет работала в Московской филармонии. Самый последний проект моего мужа — это «Голубой огонёк». Он там шутки придумывал», — вспоминает Виктория.

По словам супруги Светослава, они покинули Украину в 1997 году, с тех пор остались жить и работать в Москве. Последний раз на Украине, а именно в Одессе, они были за несколько дней до СВО.

«Мы вовремя уехали оттуда. Приезжали редко в Одессу, но тут успели уехать за несколько дней до СВО. С тех пор туда больше не планировали ездить», — рассказывает Виктория Пелишенко.

Светослав Пелишенко много лет играл в КВН. С 1991 года работал в Москве на телевидении, руководил отделом юмористических и развлекательных программ. Был одним из авторов программ «Городок», «Голубой огонёк на Шаболовке», «Субботний вечер», «Юрмалина», «Песня года».

В качестве сценариста «Городка» стал обладателем премии «ТЭФИ». Писал сценарии к популярным сериалам, в их числе «Моя прекрасная няня», «Господа-товарищи».