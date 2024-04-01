Москва, 1 апреля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников украинской армии в районе Харькова, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков», — заявил генерал-лейтенант.

В Минобороны также сообщили, что за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил уничтожили радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ.

В российском оборонном ведомстве добавили, что на купянском направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли до 30 военнослужащих. На этом направлении российские силы уничтожили две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Как передавало1 апреля ИА Регнум, Вооружённые силы России за минувшие сутки сбили самолёт Су-27 украинской армии в районе Райского в ДНР. В Минобороны также сообщили, что ещё один американский танк Abrams, переданный ВСУ, уничтожили в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, за сутки российские силы ПВО перехватили 228 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одну управляемую авиационную бомбу JDAM американского производства.