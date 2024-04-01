Москва, 1 апреля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Сбер заявил о кардинальных переменах в своей программе лояльности «СберСпасибо». Первые участники смогут оценить ее уже в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

Новая программа отменит все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка. Бонусы СберСпасибо будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнёров. Так, Сбер намерен в будущем начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и даже прослушивание музыки.

За покупки у партнёров экосистемы банка участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов. Кроме того, летом Сбер запустит услуги, доступные только за бонусы.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева, сейчас «СберСпасибо» — самая большая программа лояльности в стране, чье количество участников составляет почти 80 млн человек. «Если раньше для получения большего числа бонусов нужно было совершать больше трат, то теперь мы трансформируем всю логику лояльности и строим её вокруг человека, предлагая вознаграждения за любые действия в наших сервисах и сервисах партнёров группы», — заявил Кирилл Царёв. «Мы ожидаем, что клиенты массового сегмента будут получать в два раза больше кешбэка бонусами, а для премиального сегмента СберСпасибо станет самой выгодной программой на рынке», — добавил он.