Екатеринбург, 1 апреля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Площадь пожара на заводе «Уралмаш» увеличилась до 4000 квадратных метров. Пожарные усиливают группировку, сообщили в МЧС России.

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В настоящее время на месте работают 17 единиц спецтехники и более 50 спасателей. Внутри горящего здания находятся лакокрасочные материалы в большом объёме, отметили в МЧС. Есть угроза дальнейшего распространения огня и взрыва.

Причины возгорания не указываются. Данные о пострадавших не поступали.