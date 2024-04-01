Москва, 1 апреля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить к 2030 году объём производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% и экспорта — в полтора раза по сравнению с 2021 годом, следует из перечня поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.

Виталий Тимкив/ТАСС

«Принять меры, обеспечивающие: увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25%», — следует из документа.

В октябре 2023 года президент отмечал, что доля отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса недостаточна, нужно наращивать их производство. Так, глава государства подчёркивал, что необходимо больше предприятий, производящих ферменты, кормовые добавки, средства защиты растений.

Путин 14 марта заявил, что Россия поставила исторический рекорд по экспорту продукции АПК. По словам президента, этот показатель вырос в 30 раз. Власти намерены продолжить развитие в этой сфере, в том числе правительство утвердило пошаговый план по реализации стратегии развития производства органической продукции до 2030 года.