Москва, 1 апреля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 апреля поручил Министерству промышленности и торговли помочь предприятию «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотников. Соответствующее поручение обозначено в опубликованном на сайте Кремля перечне.

Денис Абрамов/РИА Новости

«Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учётом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах», — говорится в тексте.

Ответственным за исполнение поручения назначили вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Доклад об исполнении президенту предоставят до 27 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, в январе во время рабочей поездки в Хабаровск Путин заявил, что все разведывательные российские системы, включая беспилотники, эффективно применяют в ходе проведения специальной военной операции. России в разработке беспилотников важно опережать противника и быть на шаг впереди, добавил глава государства, так как это — один из современных способов ведения вооружённой борьбы.

Спустя месяц госкорпорация «Ростех» представила на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024 беспилотники и системы противодействия им, а также высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие и другие разработки. Так, беспилотник Supercam S350 способен эффективно выполнять фото — и видеосъемку на высотах от 150 метров до пяти километров, а его скорость может достигать 120 км/ч, добавили в компании.