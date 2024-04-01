Сильный пожар возник на «Уралмашзаводе» в Екатеринбурге
Екатеринбург, 1 апреля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возник пожар на «Уралмашзаводе». Предварительно, площадь пожара уже достигла 800 кв. метров, пишет Telegram-канал «112».
Кадр из видео
Причины возгорания пока неизвестны. Данные о пострадавших не поступали. На месте работают экстренные службы.
31 марта в Ростове-на-Дону произошёл пожар на складе с бумажной продукцией. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, никто не пострадал.