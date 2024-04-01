Екатеринбург, 1 апреля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возник пожар на «Уралмашзаводе». Предварительно, площадь пожара уже достигла 800 кв. метров, пишет Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Причины возгорания пока неизвестны. Данные о пострадавших не поступали. На месте работают экстренные службы.

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31 марта в Ростове-на-Дону произошёл пожар на складе с бумажной продукцией. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, никто не пострадал.