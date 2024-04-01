Москва, 1 апреля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Перечень поручений президента России Владимира Путина по реализации послания главы государства Федеральному собранию опубликовали 1 апреля на сайте Кремля.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

В документе отмечается, что правительству при участии исполнительных органов субъектов необходимо обеспечить вхождение к 2030 году России в четвёрку крупнейших экономик мира по объёму ВВП по паритету покупательной способности, увеличение к 2030 году доли оплаты труда в объёме ВВП по сравнению с 2023 годом, снижение к этому же периоду уровня бедности населения ниже 7%, в том числе уровня бедности многодетных семей — до 12% и ниже, а также увеличение к 2030 году объёма производства агропродукции не менее чем на 25%, экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Глава государства также поручил увеличить к 2030 году уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности в реальном выражении не менее чем на 40% в сравнении с 2022 годом; снизить к 2030 году долю импорта товаров и услуг в ВВП до 17%, увеличить объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с 2023 годом и поэтапно снизить количество субъектов с низким уровнем бюджетной обеспеченности.

В перечне также есть поручения об увеличении к 2030 году доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объёме потребления таких товаров и услуг в России в полтора раза по сравнению с 2023 годом, о наращивании к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% валового внутреннего продукта, включая за счёт увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза.

Президент также поручил обеспечить темпы роста дохода в расчёте на одного работника в сфере малого и среднего предпринимательства выше темпа роста ВВП, завершить до конца 2030 года капитальный ремонт дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 года, а также увеличить к 2030 году долю авиационной подвижности населения не менее чем на 50% по сравнению с 2023 годом.

В числе прочих в перечне также содержатся поручения: реализовать с 2025 года программу «Земский работник культуры» в новых регионах, а также на Дальнем Востоке; в рамках нового нацпроекта «Семья» построить более 100 детсадов, для чего субъектам с дефицитом мест в детсадах выделят 51 млрд руб.; до 1 июня внести в законодательство изменения для возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года; до 15 июля внести изменения в законы для создания безотзывных сберсертификатов на срок от 3 лет, со страховкой 2,8 млн рублей; а также направить 600 млрд руб. на нацпроект «Экология» до 2030 года и докапитализировать Фонд развития промышленности не менее чем на 300 млрд руб.

Послание президента Федеральному посланию в 2024 году продолжалось рекордные два часа и шесть минут. Во время его оглашения Путин подробно рассказал об основных показателях социально-экономического развития страны и поставил задачи на будущее. Глава государства также объявил о запуске новых нацпроектов, поручил продолжить меры по укреплению технологического суверенитета и многое другое.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 апреля президент поручил рассмотреть вопрос об условиях льготной ипотеки для работников оборонно-промышленного комплекса на территориях, где имеется нехватка трудовых ресурсов. Ответственным за его выполнение Путин назначил председателя правительства Михаила Мишустина.