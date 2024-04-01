Москва, 1 апреля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин держал на контроле ход спасательной операции на шахте «Пионер» в Амурской области, для спасения горняков приняли все необходимые меры, заявил 1 апреля журналистам пресс-секретарь главы Дмитрий Песков, комментируя на брифинге завершение работ на руднике.

Russian Emergencies Ministry/Global Look Press

«Были поручения президента обеспечить необходимый уровень мобилизации для решения этой чрезвычайной ситуации, но ситуация такая, какая она есть», — добавил он.

Песков подчеркнул, что глава государства получает все доклады об обвале шахты в Амурской области.

Как сообщало ИА Регнум, спасательную операцию на шахте «Пионер» прекратили 1 апреля. Специалисты пришли к мнению, что есть высокий риск повторного обрушения породы и затопления горных выработок, что создавало опасность жизням спасателей.

АО «Покровский рудник», владеющее шахтой «Пионер», заявило, что семьи погибших горняков получат единовременную выплату годового заработка шахтера. На содержание детей шахтёров до достижения совершеннолетия будут ежемесячно выделять среднемесячный заработок погибшего родителя.

Обвал на шахте «Пионер» произошёл 18 марта. Заблокированными оказались 13 горняков. Путин поручил принять меры по спасению горняков. В ходе спасательных работ в места их возможного нахождения пробурили восемь скважин.