Москва, 1 апреля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Официальных заявлений о якобы существующих планах создать в России новое ведомство, полностью подконтрольное президенту, нет, сообщил 1 апреля на брифинге пресс-секретарь главы гсударства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Мне неизвестно о том, чтобы здесь принимались какие-то решения. И, как вы знаете, никем они официально не озвучивались», — заявил Песков.

Газета «Ведомости» 1 апреля сообщила, что в России якобы обсуждают идею создания ведомства, отвечающего за межнациональную и миграционную политику. Ссылаясь на пять источников, издание утверждало, что эта структура будет напрямую подчиняться президенту.

В настоящий момент главе государства непосредственно подчиняется ряд силовых ведомств, включая ФСБ, Службу внешней разведки, Росгвардию, а также ряд министерств — Минобороны, МИД, МВД, МЧС, Минюст.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта президент Владимир Путин поручил взять под контроль ситуацию с мигрантами в стране. В этой сфере нужна хорошо отлаженная система профилактических мер.

Глава государства 27 марта во время рабочей поездки в Тверскую область в город Торжок призвал бережно относиться к межнациональному миру в России. Он отметил, что необходимо уважать представителей разных конфессий.