Москва, 1 апреля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. В России нет неравенства во власти между мужчинами и женщинами. Об этом 1 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя рекомендации Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) назначить Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Ирина Подносова

Представитель Кремля подчеркнул, что женщины прекрасно проявляют себя там, где они хотят работать. Песков не думает, что кто-то акцентируется на этой теме. Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России мало женщин на высших должностях.

«Никакого неравенства нет. Они [женщины] прекрасно зачастую это делают, ограничений и неравенства нет», — заявил Песков.

Пресс-секретарь обратил внимание, что женщина также может стать главой государства, это закреплено в Конституции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда, которая стала единственным претендентом, подавшим документы на должность.

Кандидат прошла все необходимые проверки. Её супруг — военный пенсионер, работает в санатории в Ленинградской области, а сын занимается адвокатской деятельностью.

Теперь предложенную кандидатуру предстоит рассмотреть комиссии при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Если её рекомендация будет положительной, президент внесет соответствующее представление Совету Федерации, которому предстоит принять решение большинством голосов.

Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд с 1991 года.