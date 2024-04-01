Москва, 1 апреля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 1 апреля объяснил приезд Владимира Путина поздно вечером в Кремль.

Илья Питалев/РИА Новости

«Он действительно иногда так делает <…> когда ещё не такое напряжённое движение, тоже чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей», — заявил журналистам представитель Кремля.

Как уточнил Песков, президент в понедельник, 1 апреля, работает в Кремле. Представитель Кремля добавил, что получил много вопросов о том, что Путин приехал в Кремль в воскресенье вечером, 31 марта.

Как сообщало ИА Регнум, Песков 27 марта заявил, что в ночь после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» представители ведомств делали доклады президенту до самого утра. Как уточнил представитель Кремля, в такие минуты работа президента идёт в круглосуточном режиме и о сне никто не думает.

В декабре Песков также сообщал о насыщенном графике президента Путина, отмечая, что это почти работа 24 часа в сутки семь дней в неделю.