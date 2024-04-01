Москва, 1 апреля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил 1 апреля, что военный нейтралитет Австрии стал политической фикцией. Как он отметил, это связано с участием страны в общеевропейской системе противовоздушной обороны Sky Shield («Небесный щит»). Дипломат подчеркнул, что Москва сделала из этого свои выводы.

Стрингер/РИА Новости

«Австрийские власти заявляют, что участие в программе «Небесный щит» гарантирует безопасность Австрии и не нарушает её нейтралитет. С нашей точки зрения, это весьма сомнительный способ защиты суверенитета, когда военный нейтралитет Австрии становится политической фикцией», — заявил Любинский в интервью ТАСС.

Дипломат назвал участие страны в единой европейской системе ПВО ещё одним шагом к сближению сНАТО и подчеркнул, что подключение республики к ней фактически не относится ни к вопросам обороны, ни к вопросам нейтралитета.

Как сообщало ИА Регнум, о создании «Небесного щита» заговорила в 2022 году Германия. Тогда канцлер Австрии Карл Нехаммер обосновал решение Вены присоединиться к системе желанием защититься от якобы существующих угроз, возникших из-за политики России. Кабинет министров после этого одобрил закупку комплексов ПВО дальнего радиуса действия.

Канцлер Германии Олаф Шольц тогда также заявил, что систему планируется создать в течение пяти лет. По его словам, спецоперация России на Украине стала «поворотным моментом», в результате руководство Германии «укрепляет свою обороноспособность». Заинтересованность к участию в Sky Shield выразили 14 стран Европы, пояснил канцлер.