Лондон, 1 апреля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Российские военные в марте нанесли мощнейшие за весь период проведения спецоперации авиаудары по украинским войскам. Такое мнение 31 марта высказал британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.

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«В марте этого года мы наблюдали ночные российские ракетные удары, каких ещё не было ни разу за время проведения специальной военной операции», — заявил он.

Эксперт отметил, что воздушные удары Вооружённых сил России в марте 2024 года обернулись разрушительными последствиями для киевских властей, и добавил, что при этом использовали огромный ракетный арсенал.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта Меркурис отметил, что ВСУ не смогут перебрасывать войска в зоне конфликта из-за перебоев в работе электростанций на контролируемой Киевом территории. По мнению эксперта, армия России преследовала эту цель при нанесении ударов.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные нанесли высокоточный групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи на контролируемой Киевом территории. Военный уточнил, что в результате удалось нарушить работу предприятий оборонной промышленности, занимающихся изготовлением и ремонтом военной техники, вооружения и боеприпасов.

В Минобороны 30 марта заявили, что за неделю армия России нанесла удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также по центрам принятия решений ВСУ и СБУ. В ведомстве отметили, что для ударов использовали аэробаллистические ракеты «Кинжал», гиперзвуковые ракеты «Циркон» и беспилотники.