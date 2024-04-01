Москва, 1 апреля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Первый этап добровольного квалификационного экзамена стартовал в Москве. Как рассказал в своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин, с помощью экзамена выпускники и молодые специалисты могут устроиться на работу или получить оплачиваемую стажировку в крупнейших компаниях страны.

Иван Шилов, ИА REGNUM Экзамен

«Участники, прошедшие первый этап, тестирование, будут приглашены на второй — практические оценочные сессии», — отметил мэр Москвы. По словам Собянина, он начнется 10 июня как в онлайн-формате, так и очно — на площадке инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Новыми партнерами проекта стали высокотехнологичные компании, поэтому особое внимание на экзамене будет уделено проверке знаний в этой сфере.

Победители будут определены по сумме баллов, полученных на двух этапах, написал мэр.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы рассказал о новом подходе к оценке подготовки выпускников, который внедряется в городе. Он отметил, что квалификационный экзамен с участием работодателей проводится уже второй год.