Бейрут, 1 апреля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин бросил вызов НАТО, что вдохновило Глобальный Юг и подорвало легитимность идеологического превосходства западных стран. Такое мнение 25 марта высказала обозреватель телеканала Al Mayadeen Жанна Кадри.

President Of Russia Office/Global Look Press Президент России Владимир Путин

По мнению автора материала, настоящее достижение российского лидера состоит в том, что «бросил вызов НАТО».

«Он бросил вызов силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича», — написала она.

Кадри отметила, что Глобальный Юг оказался заинтересован в таком варианте развития событий, так как видит возмездие там, где Запад видит дестабилизацию.

Обозреватель уточнила, что западные страны обманули Россию Минскими соглашениями, после чего Путин проделал потрясающую работу по защите национальных интересов своей страны, что вдохновило страны Юга продвигаться к новым горизонтам.

Конфликт на Украине оказался ключевым моментом в истории, так как ознаменовал переход от однополярного мирового порядка к многополярному, добавила Кадри.

Как сообщало ИА Регнум, турецкая газета Sabah 30 марта написала, что Путин разрушил миропорядок Запада и переиграл противников, пытавшихся задавить Россию. Журналисты издания отметили, что кампания США и ЕС не привела к международной изоляции, а, наоборот, ускорила геополитическую интеграцию незападного мира.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 1 апреля заявил, что отношения России с НАТО можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Дипломат напомнила, что в стратегической концепции альянса Россию объявили наиболее значительной и прямой угрозой.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что экономические отношения в мире меняются и на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. Глава государства подчеркнул, что Россия является сторонницей реально демократической модели развития глобальной экономики с настоящей честной конкуренцией всех участников экономической деятельности.