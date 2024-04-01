Москва, 1 апреля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Россия обратится в международные суды по вопросу участия Украины в терактах на территории страны, сообщила 1 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире «Первого канала».

EPA/ТАСС

«Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции. Сейчас готовятся соответствующие документы, и наша страна проходит соответствующие обязательные процедуры», — заявила дипломат.

Она пояснила, что направление Киеву требований по антитеррору — это часть обязательной процедуры. В них идёт речь о досудебных претензиях, которые Москва передала официально. В ноте по борьбе с терроризмом Украине нет требований по теракту в «Крокус Сити Холле».

Как сообщало ИА Регнум, МИД России 31 марта заявил, что передал Киеву ноту по антитеррору. Требования украинской стороне передали через Белоруссию.

В ведомстве также сообщили, что потребовали от Киева арестовать и выдать Москве причастных к терактам на территории России, включая главу СБУ Василия Малюка. В МИД указали на причастность Украины к теракту в «Крокусе», к взрывам, в результате которых погибли журналисты Дарья Дугина и Максим Фомин (Владлен Татарский), получил ранения писатель Захар Прилепин. Также ведомство указало на подрыв Крымского моста.

В заявлении от 31 марта МИД России потребовал от Киева возместить ущерб жертвам теракта в «Крокусе» в подмосковном городе Красногорске, который произошёл 22 марта.

В результате теракта в «Крокусе» погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. Задержали 12 участников теракта, включая четверых исполнителей. Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, полученная информация подтвердила украинский след в теракте.