Таллин, 1 апреля, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон под отправкой военных на Украину подразумевал «в основном» обучение, заявил 1 апреля глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур.

Aurelien Morissard/Global Look Press

«Это не значит, что европейские солдаты будут сражаться в окопах на Украине. Этот вариант уже исключен», — заявил он в интервью газете Die Presse.

Певкур также заявил, что военный персонал каждой страны — члена НАТО уже присутствует на Украине. Так, у каждого государства — члена НАТО уже есть, например, военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину. По его мнению, присутствие западных военных на Украине ускорило бы процесс обучения, так как каждая поездка через границу занимает время.

Он добавил, что в Эстонии прошли обучение 1500 украинских военных, также, по его словам, бойцов ВСУ обучали в Великобритании и Польше.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля по итогам конференции в Париже по Украине президент Франции заявил, что участники мероприятия обсуждали возможность отправки военных в страну. Однако после этого ряд европейских стран заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против участия в боевых действиях. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз не пойдёт «умирать» за Донбасс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт с НАТО будет неизбежен. Слова президента Франции свидетельствуют об отсутствии инстинкта самосохранения у политиков Евросоюза, добавил он и призвал Россию быть начеку.

Глава МИД Сергей Лавров в марте заявил, что Макрон заговорил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по НАТО. Как подчеркнул Лавров, подобная французская провокация направлена на понижение политических позиций Германии в ЕС.