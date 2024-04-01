Душанбе, 1 апреля, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске Далерджона Мирзоева (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) после того, как узнала о вооружённом нападении на концертный зал, попала в больницу. Об этом сообщила одна из соседок родителей террориста.

Alexey Belkin/Global Look Press Далерджон Мирзоев

Женщина в беседе в «РИА Новости» уточнила, что супруга Мирзоева потеряла сознание, когда услышала новость о теракте. По словам соседки, она до сих пор лежит в реанимации без сознания.

Как сообщало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Ещё 551 человек пострадал. По данным СК, по состоянию на 30 марта установили личности 134 погибших, по остальным жертвам вооружённого нападения проводят генетические экспертизы.

Силовики задержали 12 участников теракта, всем предъявили обвинения. По ходатайствам следствия суд арестовал девять обвиняемых в теракте, среди которых четверо исполнителей и пятеро предполагаемых соучастников.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» осуществили руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком.

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след в теракте. Он считает, что исламисты не могли бы подготовить такой теракт самостоятельно, им помогали.

В МИД РФ 31 марта заявили, что Россия потребовала от киевского режима немедленно прекратить поддержку террористической деятельности в любой форме. Также Украина должна выдать виновных и возместить ущерб, причинённый жертвам терактов, организованных и проведённых при её участии.

В министерстве подчеркнули, что нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность.