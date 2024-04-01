Названа вероятная причина взрыва в кафе в центре Воронежа
«112»: причиной взрыва в кафе в Воронеже мог стать конфликт с конкурентами
Воронеж, 1 апреля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Возможной причиной взрыва в кафе в Воронеже мог стать конфликт владельца заведения с конкурентами, сообщил 1 апреля Telegram-канал «112».
Взрыв в кафе на улице Ленина прогремел примерно в три часа ночи. В окно бросили гранату, разбив стекло. Граната взорвалась, в помещении вылетели стёкла, сильно пострадала обстановка.
На снимках, сделанных в кафе, видно, что повреждение получили шкаф, в котором хранились прохладительные напитки, линия раздачи, входные двери, сильно пострадал потолок.
Никто в результате ЧП не пострадал, на момент взрыва в здании никого не было.
В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов. Как отметил Telegram-канал, одна из возможных причин нападения на кафе — конфликт владельца заведения с конкурентами. Также не исключили версию, согласно которой гранату бросили из хулиганских побуждений.
Как сообщало ИА Регнум, полиция проинформировала 1 апреля о взрыве в центре Воронежа. Правоохранители сообщили, что в здании пострадали окна. По данным местного источника, взрыв прогремел в кафе «Чайхана Восточный» в доме №80 по улице Ленина.