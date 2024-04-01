Воронеж, 1 апреля, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Возможной причиной взрыва в кафе в Воронеже мог стать конфликт владельца заведения с конкурентами, сообщил 1 апреля Telegram-канал «112».

Alexey Belkin/Global Look Press

Взрыв в кафе на улице Ленина прогремел примерно в три часа ночи. В окно бросили гранату, разбив стекло. Граната взорвалась, в помещении вылетели стёкла, сильно пострадала обстановка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878363" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Воронеже произошел взрыв в кафе

На снимках, сделанных в кафе, видно, что повреждение получили шкаф, в котором хранились прохладительные напитки, линия раздачи, входные двери, сильно пострадал потолок.

Никто в результате ЧП не пострадал, на момент взрыва в здании никого не было.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов. Как отметил Telegram-канал, одна из возможных причин нападения на кафе — конфликт владельца заведения с конкурентами. Также не исключили версию, согласно которой гранату бросили из хулиганских побуждений.

Как сообщало ИА Регнум, полиция проинформировала 1 апреля о взрыве в центре Воронежа. Правоохранители сообщили, что в здании пострадали окна. По данным местного источника, взрыв прогремел в кафе «Чайхана Восточный» в доме №80 по улице Ленина.