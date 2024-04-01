Москва, 1 апреля, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Тело участницы «Дом-2» Либерж Кпадону много дней пролежало в московской квартире. В начале года 36-летняя женщина перенесла операцию, а потом перестала отвечать на звонки родных. Об этом ИА Регнум рассказала мать телезвезды Надежда Кпадону.

Кадр из видео Либерж Кпадону

О смерти 36-летней участницы «Дом-2» Либерж Кпадону сообщили в соцсетях её коллеги по проекту. Первой об этом рассказала Анна Якунина, позже информацию подтвердили соседи Либерж, которые видели, как из квартиры, в которой жила телезвезда, выносят её тело. Но о причинах смерти молодой женщины до сих пор ничего не известно. Родители Либерж Кпадону рассказали, что недавно их дочь перенесла операцию, после которой перестала отвечать на звонки, им так и не удалось поговорить после её выписки из больницы.

«Я пока не смогу вам ничего сказать о причинах смерти дочери. Мы только сегодня с мужем вылетаем в Москву из Санкт-Петербурга, сразу попадаем на вскрытие и поедем в полицию. Нас в аэропорту будет встречать её подруга, я ещё с ней поговорю. Я просто не представляю, что нас ждет сейчас в Москве», — сказала 62-летняя Надежда Евгеньевна.

По словам матери, Либерж в начале года должна была лечь на операцию. Так случилось, что проблемы со здоровьем у неё и её отца, 63–летнего Аддаха Жильбера Кпадону начались одновременно. В начале года мужчину госпитализировали одну из больниц в Санкт-Петербурга, где он тоже пережил операцию.

«К сожалению, я уже не помню точных дат, всё смешалось. У нас как раз папа лежал в больнице, попал на операцию, и ей должны были делать операцию, всё почти одновременно происходило. Я очень переживала. У нас такая неразбериха произошла. Папе операцию сделали, я за ним ухаживала. И я этот момент пропустила, когда стала дочери звонить, у неё уже был отключён телефон», — рассказала женщина.

Либерж Кпадону родилась 17 декабря 1987 г. в Санкт-Петербурге. Её отец Аддаха Жильбера Кпадону родом из Африки, какое-то время он учился во Франции, а затем приехал в Россию, чтобы поступить в Санкт-Петербургский горный университет. Окончив школу, Либерж переехала в Москву, где получила образование организатора культурно-массовых мероприятий. В поисках спутника жизни девушка решила попытать счастье на проекте «Дом-2». Там она строила отношения с Глебом Клубничкой, Антти Курхинен и Иваном Барзиковым. С последним девушка покинула шоу и продолжила отношения за периметром. Но через полгода роман закончился, и Либерж вернулась на проект. Там она стала встречаться с Евгением Рудневым, через какое-то время пара поженилась. Но уже через полгода их брак распался. За пределами проекта у Кпадону была школа танцев и ювелирный магазин, кроме того, девушка пробовала себя в музыке, она исполняла и записывала песни.