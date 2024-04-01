Вашингтон, 1 апреля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Дональд Трамп, 45-й президент США, заявил в интервью Israel Hayom, что Израиль должен прекратить боевые действия в секторе Газа.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«Израилю следует быть очень осторожным, потому что вы теряете большую часть мира, вы теряете много поддержки», — сказал Трамп, обращаясь к израильтянам.

Бывший президент США отметил при этом, что выступает за оборонительные действия Израиля против палестинского движения ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта Тhe Washington Post проинформировала о заявлении республиканца Тима Уолберга — члена Палаты представителей. Он на встрече с избирателями заявил, что в отношении Газы нужно применить ядерное оружие. Также он раскритиковал поставки гуманитарной помощи в Газу. По его словам, «всё должно быть как с Нагасаки и Хиросимой».

Армия обороны Израиля проводит военную операцию в Газе с октября прошлого года. Поводом стал массированный удар ХАМАС по израильской территории 7 октября. ЦАХАЛ применил летальное оружие, нанося удары по жилым районам, в том числе по больницам.

Как заявил 27 марта глава МИД России Сергей Лавров, реакция Израиля на действия ХАМАС слишком сильная и это понимают в Вашингтоне. Он назвал действия израильской стороны коллективным наказанием палестинского народа.