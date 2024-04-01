Москва, 1 апреля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с руководством новых регионов оснастить автомобили медиков выездных бригад около линии фронта средствами индивидуальной защиты и радиоэлектронной борьбы. Это следует из перечня поручений, опубликованного 1 апреля на сайте Кремля.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Правительству РФ совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей обеспечить оснащение средствами индивидуальной защиты, средствами защиты транспорта, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы, соответственно автомобилей и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи, работающих на территориях населённых пунктов, входящих в 15-километровую зону от линии боевого соприкосновения, а также на прилегающих к ним территориях», — отмечается в документе.

Доклад по этому вопросу необходимо предоставить до 27 апреля, а затем — раз в шесть месяцев. Ответственными за это назначили председателя правительства Михаила Мишустина, глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также губернаторов Белгородской, Запорожской и Херсонской областей Вячеслава Гладкова, Евгения Балицкого и Владимира Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Путин поручил представить предложения об обеспечении средствами реабилитации участников спецоперации. Глава государства поручил это правительству вместе с фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Ранее в этот же день президент поручил Минобороны до 30 июня доложить о работе по адресной гуманитарной помощи в районы проведения спецоперации. Путин также поручил правительству вместе с ОНФ и Росавтодором усовершенствовать механизм доставки гуманитарных грузов в зону СВО.

Путин 25 января встретился с волонтёрами в Калининграде. В ходе встречи он отметил, что для жителей новых регионов России очень важна помощь, и напомнил о постоянных обстрелах населённых пунктов в них со стороны ВСУ.