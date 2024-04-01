Воронеж, 1 апреля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в кафе в Воронеже, сообщили 1 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

В результате остекление здания получило повреждения. Инцидент произошёл на улице Ленина.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Территорию оцепили.

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Как сообщило «РИА Воронеж», взрыв прогремел в кафе «Чайхана Восточный».

Как сообщало ИА Регнум, в Нижнем Новгороде 19 марта прогремел взрыв в одной из квартир жилого многоэтажного дома. После этого вспыхнул пожар, пять человек, включая трёх детей, пострадали. Сотрудники МЧС эвакуировали 167 человек. Пожар ликвидировали.

Глава администрации города Новочеркасска в Ростовской области Юрий Лысенко 25 марта сообщил о двух взрывах. Повреждений не было. Чиновник сообщил, что причины ЧП выяснят специалисты.