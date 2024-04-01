Москва, 1 апреля, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об условиях льготной ипотеки для работников оборонно-промышленного комплекса на территориях, на которых наблюдается нехватка трудовых ресурсов. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном 1 апреля на сайте Кремля.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В документе говорится, что правительству поручается рассмотреть вопрос «об определении условий программы льготного ипотечного кредитования для работников организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территориях, испытывающих дефицит трудовых ресурсов».

Поручение необходимо выполнить до 27 апреля, ответственным за его выполнение президент назначил председателя правительства Михаила Мишустина.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Путин заявил, что дальневосточную ипотеку под 2% необходимо сделать доступной и для сотрудников ОПК. Глава государства подчеркнул, что это нужно сделать независимо от их возраста и семейного положения.

Президент 5 марта заявил, что рекордные темпы строительства жилья в стране связаны с ипотечными программами, включая льготные. Путин отметил, что слишком большая популярность ипотечных программ может привести к росту инфляции, а потому их нужно регулировать.

Глава государства 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию указал на то, что площадь жилищного строительства по итогам 2023 года превысила этот показатель рекордного для СССР 1987 года в полтора раза. Путин отметил, что в течение последних шести лет миллионы семей улучшили жилищные условия, используя льготную ипотеку.