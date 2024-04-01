Москва, 1 апреля, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Его обновленную версию 1 марта опубликовали на сайте организации.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Екатерина Александрова

На минувшей неделе спортсменка из России вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Майами, где уступила представительнице США Даниэль Коллинз. Для Александровой 15-е место рейтинга стало самой высокой позицией в карьере.

На первом месте рейтинга WTA продолжает находиться теннисистка из Польши Ига Свёнтек, второй идёт представительница Белоруссии Арина Соболенко, третьей — американка Коко Гауфф. Первой ракеткой России продолжает оставаться Дарья Касаткина, которая сохранила 11-е место в рейтинге.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта Александрова сенсационно переиграла Свёнтек в матче четвертого круга турнира WTA в Майами. Российская спортсменка уверенно обыграла польку в двух сетах со счётом 6:4, 6:2.

В начале февраля Александрова уступила латвийской спортсменке Елене Остапенко в финале турнира категории WTA-500 в Линце. Россиянка проиграла в двух сетах со счётом 2:6, 3:6.