Белгород, 1 апреля, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Более шести тысяч детей покинули Белгородскую область, сообщил 1 апреля губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Продолжаем отправлять наших детей в другие регионы. Сейчас уже более шести тысяч человек находятся в почти 30 регионах Российской Федерации», — написал Гладков.

Он уточнил, что детей из Белгородской области приняли несколько регионов — Самарская, Нижегородская, Тамбовская области, Ставропольский край, Удмуртия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков 19 марта проинформировал о планах вывезти из Белгорода, Белгородского района, Грайворона и Шебекино около девяти тысяч детей в другие российские регионы. Первые группы отправились в Ставропольский край, Калугу, Тамбов и Пензу 22 марта.

Два дня назад, 30 марта, губернатор сообщил о переводе школьников Белгорода и приграничных районов региона на дистанционном обучении. Он добавил, что в регионы России выехали пять тысяч детей из приграничных с Украиной районов.