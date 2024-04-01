ДНР, 1 апреля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжают продвижение в направлении города Часова Яра на артёмовском направлении в зоне СВО, им осталось 650 метров до города. Об этом 1 апреля сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Станислав Красильников/РИА Новости

Отмечается, что 98-я ивановская дивизия ВДВ успешно идёт вперёд в направлении важного города Часова Яра, занимая опорные пункты ВСУ, а киевские военные аналитики с тревогой признают поражения украинской армии, публикуя карты продвижения армии России.

«Россияне продолжают подтягивать резервы для штурмовых действий более широким охватом. От города Часова Яра до позиций ВС РФ около 650 метров», — процитировал Telegram-канал украинские ресурсы.

В Богдановке и в районе Ивановского также продолжаются ожесточённые бои, где российские военные продолжают штурмы позиций ВСУ, добавляется в публикации.

Город Часов Яр находится на расстоянии 15 км к западу от Артёмовска.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта военный эксперт Андрей Марочко написал, что командование сухопутных войск ВСУ перебрасывает в район Часов Яра личные резервы для стабилизации линии фронта. По его словам, украинские военные колонны идут в этом направлении почти круглые сутки.

Марочко 27 марта написал, что восточная окраина города Часова Яра перешла под огневой контроль российских военных. Эксперт отметил, что это осложнило командованию ВСУ снабжение и обеспечение передовых позиций, а также ведение боевых действий.