Москва, 1 апреля, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Специалисты «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) изучили захваченный российскими военными украинский дрон «Баба-яга», что позволило установить координаты места сборки беспилотника и цепочку поставок комплектующих для него. Об этом 1 апреля рассказал генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Кадр из видео Украинский дрон «Баба-Яга»

Как отметил в интервью «РИА Новости» Кузякин, первый трофейный БПЛА ВСУ «Баба-яга» оказался именно у специалистов центра.

«Нам удалось «разговорить» дрон, и мы узнали, что попала на фронт «Баба-яга» не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — сказал он.

По словам эксперта, с помощью навигационного компьютера и полётного контроллера «Баба-яги» удалось восстановить полную картину боевого применения дрона, а также логистику поставок, сборки и координаты его тестовых вылетов.

Все получаемые ЦКБР при изучении трофейных беспилотников ВСУ данные передаются «в органы и профильные организации», уточнил Кузякин.

«Это как раз тот случай, когда элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта в Минобороны рассказали, что российские расчёты 23-миллиметровых зенитных установок Зу-23-2 уничтожили у Артёмовска в ДНР украинский дрон «Баба-яга». Уточнялось, что БПЛА нёс несколько 82-миллиметровых мин к российским позициям.

Технический специалист компании «ЭЛИАРС» 5 марта рассказал, что после внедрения специальных спиральных антенн в российские антидроновые ружья они стали способны подавлять беспилотники ВСУ класса «Баба-яга». Он уточнил, что спиральная антенна обеспечивает более надёжное подавление и избавляет от необходимости целиться.