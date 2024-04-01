Лондон, 1 апреля, 2024, 09:26 — ИА Регнум. В Великобритании на фоне кризиса в сфере здравоохранения еженедельно из-за очередей на приём в отделения скорой медицинской помощи умирают свыше 250 человек. Об этом сообщила газета The Guardian.

Martyn Wheatley/Global Look Press

Согласно данным Королевского колледжа неотложной помощи, в 2023 году около 14 тыс. человек скончались в результате более чем 12-часового ожидания неотложной помощи. Это в среднем 268 смертей в неделю.

Как сообщил президент независимой профессиональной ассоциации врачей неотложной помощи Адриан Бойл, в прошлом году порядка 1,5 млн жителей Соединённого Королевства провели в очередях по 12 часов и более для получения неотложной помощи. При этом 65% из них ожидали госпитализации.

«Недостаточная вместимость больниц приводит к тому, что пациенты остаются в них дольше, чем это необходимо. Сотрудники отделения неотложной помощи при этом продолжают им оказывать помощь, но часто в клинически неподходящих местах, таких как коридоры или машины скорой помощи», ― рассказал врач.

Как сообщало ИА Регнум, кризис в области британского здравоохранения отмечали ещё два года назад. Согласно данным Национальной системы здравоохранения (NHS), очереди в отделениях скорой помощи Великобритании «хуже, чем можно себе представить». Почти 700 000 человек прождали более 12 часов в приёмных отделениях больниц в первые семь месяцев 2022 года. Это стало причиной смерти около 1000 пациентов в месяц.

Руководители одной больницы в Ноттингемшире сообщили, что пациенты ждали мест в отделении скорой помощи более 40 часов, в некоторых отделениях наблюдалась многократная нехватка персонала, и пациенты ждали дома, не получая помощи.

В общей сложности около 100 000 пациентов в месяц проводили в ожидании на каталках более 12 часов.

Зимой 2023 года в связи с резким ростом заболеваемости гриппом и COVID-19 в Великобритании стало невозможным оказывать пациентам срочную помощь в нужном объёме и в установленный срок. Вице-президент Королевского колледжа экстренной медицинской помощи Иэн Хиггинсон заявил, что некоторые ждут госпитализации до четырёх дней, тогда как раньше это занимало четыре часа.