Иркутск, 1 апреля, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании IrAero не смог вовремя вылететь из аэропорта Иркутска. Рейс Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток задержали на 3,5 часа из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом сообщили в авиакомпании.

Leonid Faerberg/Global Look Press

О якобы наличии бомбы в багаже во время досмотра заявил один из пассажиров. В это время его вещи находились в грузовом отсеке лайнера.

«Людей высадили и доставили на автобусе в аэровокзал. Сотрудники аэропортовых служб провели дополнительный досмотр», — сообщил в беседе с «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь авиакомпании «Ираэро» Николай Бессонов.

По словам представителя компании, оказалось, что это была шутка по случаю 1 апреля.

Всего на борту находились 93 пассажира. Нарушителя сняли с рейса и передали сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Шереметьево пассажирка, купившая билет на рейс до Еревана, зайдя в самолёт, заявила, что у неё с собой в рюкзаке бомба. По словам очевидцев, она была агрессивной и пересаживалась с одного места на другое.

На место прибыли дежурные службы. Женщину задержали. Взрывного устройства у неё не нашли. Позднее пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что специалисты провели тщательный досмотр, но взрывных устройств или каких-либо других запрещённых к провозу веществ не обнаружили.

Подобный инцидент произошёл 26 марта. Один из пассажиров рейса Мурманск — Москва пошутил о том, что в его рюкзаке находится бомба. Пассажиров эвакуировали, провели досмотр багажа и воздушного судна. Взрывных устройств не обнаружили. Нарушителя задержали, а рейс вылетел на 2,5 часа позже.