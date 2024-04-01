Пхёнтхэк, Южная Корея, 1 апреля, 2024, 08:58 — ИА Регнум. В Южной Корее американского солдата арестовали за вождение угнанной машины в нетрезвом виде, сообщило 1 апреля Korea Joongang Daily.

Владимир Рябчиков/ТАСС

Как сообщила полиция, 20-летний американец, на базе в городе Пхёнтэке (провинция Кёнгидо), угнал автомобиль в районе Мапо. Это произошло в ночь на 31 марта.

Рано утром 31 марта он подъехал к светофору и сбил две машины, в том числе грузовик. В результате ДТП пострадали два человека. Полиция задержала угонщика.

Выяснилось, что американец в пьяном виде угнал припаркованную машину, в которой владелец оставил ключи. Военного передали американской армии в соответствии с Соглашением о статусе сил (СОФА), дело южнокорейские полицейские будут расследовать вместе с военными США.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 марта ворота Букингемского дворца в Лондоне протаранила машина. Как сообщили в полиции, водителя задержали по подозрению в нанесении противозаконного ущерба.