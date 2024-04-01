Москва, 1 апреля, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу по случаю присвоения почётного наименования гвардейской 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова выразил благодарность личному составу за успешное выполнение боевых задач. Об этом 1 апреля сообщили в оборонном ведомстве.

MFA Russia/Global Look Press Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся воинским формированиям, участвующим в специальной военной операции», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Министр отметил, что личный состав бригады с первых дней СВО с честью исполняет свой воинский долг. За отличия, проявленные при выполнении боевых задач, 150 военнослужащих бригады удостоили государственных наград.

Также почётное наименование гвардейской присвоили 75-й бригаде управления 36-й общевойсковой армии, которая действует на южнодонецком направлении. За проявленные при выполнении боевых задач мужество и отвагу 323 военнослужащих бригады удостоили орденов и медалей.

Генерал армии выразил уверенность в том, что они продолжат с честью служить России и надёжно обеспечивать её безопасность.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил 17-й артиллерийской бригаде большой мощности и 29-й общевойсковой армии почётные наименования «гвардейские». Таких званий бригады удостоили за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

19 февраля глава государства подписал указы о присвоении 288-й артиллерийской Варшавской Краснознамённой, ордена Кутузова бригаде почётного наименования «гвардейская». Наименования «гвардейский» также удостоили 25-й полк радиационной, химической и биологической защиты.

Почётные наименования ещё трём бригадам Вооружённых сил России присвоили 8 ноября прошлого года ― 297-й зенитной ракетной бригаде, 16-й отдельной Хинганской бригаде радиационной, химической и биологической защиты, а также 35-й Таллинской ордена Красной Звезды бригаде управления.